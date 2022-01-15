Нова авіакомпанія Air Ocean різко припинила всі польоти в Україні

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines, яка розвивала внутрішні авіарейси, 15 січня оголосила про зупинення всіх польотів, повідомляє Avianews.

Своє рішення авіаперевізник пояснив тим, що постачання нових літаків затримується, а вже отримані авіалайнери Ан-148 потрібно провести планове технічне обслуговування.

Перші повідомлення про скасовування рейсів пасажири почали отримувати 14 січня - за один день до офіційної зупинки всіх польотів.

В офіційній заяві Air Ocean Airlines пообіцяла повернути гроші за квитки. Пасажири, які захочуть перенести виліт невикористаним квитком на іншу дату, отримають знижку 50% на покупку наступного квитка.

Перший рейс Air Ocean Airlines здійснила 21 листопада 2021 року. Флот авіакомпанії складався із двох Ан-148. Їх випустили у 2011 та 2012 році на Воронезькому авіазаводі. У Росії вони літали до Сибіру в авіакомпанії "Ангара".

Українська авіакомпанія не стала перефарбовувати ці літаки. Російський прапор та попередню російську реєстрацію на фюзеляжі закрили за допомогою наклейок.

Air Ocean Airlines розвивалася як регіональний авіаперевізник із повним сервісом. Її квитки включали багаж та харчування. Компанія запустила рейси з Києва до Запоріжжя, Львова, Чернівців, Харкова, зі Львова до Запоріжжя та Харкова.

Наприкінці січня 2022 року авіакомпанія планувала отримати третій літак Ан-148, який також раніше літав у Росії.

Українське законодавство передбачає, що авіаперевізник повинен повідомляти пасажирів про скасування рейсів не менше ніж за 14 днів до вильоту, інакше він зобов'язаний виплатити компенсацію від 250 до 600 євро залежно від тривалості маршруту.

Таке різке скасування рейсів може свідчити про фінансові проблеми, оскільки якщо справжня причина у плановому технічному обслуговуванні літаків, то про це було відомо заздалегідь.