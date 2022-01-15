Швеція посилює боєздатність на тлі активності РФ

Збройні сили (ЗС) Швеції посилили свої підрозділи на острові Готланд на тлі зростання російської військової активності у Балтійському морі, повідомляє Deutsche Welle.

Шведська громадська телекомпанія SVT виклала в суботу, 15 січня, на своєму сайті кадри, на яких видно, як на острів прибувають військовослужбовці та техніка. Вони доставлені в адміністративний центр острова - місто Вісбю - поромом.

Глава Готландського полку Маттіас Ардін повідомив, що йдеться про приблизно "десятку бойових машин", частина з них вже патрулює гавань.

Телекомпанія SVT повідомила, що в аеропорту Вісбю 14 січня приземлився військово-транспортний літак з солдатами та обладнанням.

Раніше на цьому тижні данські ЗМІ повідомили, що три кораблі Військово-Морського Флоту Росії увійшли в Балтійське море через Данську протоку Великий Бельт.

Швеція і НАТО:

Швеція не є членом НАТО, проте тісно співпрацює з організацією.

Приєднання Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу "мало б серйозні військово-політичні наслідки, які вимагали б адекватних кроків з російської сторони", заявила 24 грудня 2021 року на брифінгу представник МЗС РФ Марія Захарова.

Після анексії Росією півострова Крим у 2014 році Стокгольм посилив оборону.

У 2017 році Швеція відновила загальний військовий обов'язок, який скасували у 2010 році.