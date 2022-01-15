Кулеба заявив про одностайну позицію ЄС щодо України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував міністрам закордонних справ країн ЄС за одностайну позицію щодо безпеки України, повідомляє РБК-Україна.

При цьому він додав, що Україна продовжує працювати з партнерами, щоб запобігти російській агресії проти країни.

"Вдячний за рішучу підтримку України на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України-це безпека всієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, щоб запобігти, стримати і стурбувати РФ від подальшої агресії" , - написав він.

Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на чиновника в Білому домі повідомив, що в Адміністрації президента США Джо Байдена є докази того, що Росія підготувала бойовиків для проведення операції під чужим прапором на Донбасі.

Пізніше цю інформацію підтвердили в Пентагоні.