Курйозне ДТП сталося на парковці у Китаї

Водій не впорався з керуванням і в буквальному сенсі влетів на парковку, де стояло ще чотири машини, повідомляє РБК-Україна.

Вулична камера відеоспостереження біля автомобільної парковки зафільмувала незвичайне ДТП, що сталося 9 січня в одному з міст Китаю.

Водій седана Peugeot їхав вулицею з явним перевищенням швидкості й в один момент втратив контроль над автомобілем. Машину понесло, вона вдарилася об бордюр, підскочила на ньому і злетіла в повітря. Потім цей некерований снаряд приземлився на парковку, зачепивши дахи стоячих машин - і впав на колеса точно на вільне місце.

На щастя, лихач чи не зачепив єдину машину, що проїжджала повз, і, схоже, обійшлося без травм. Однак йому вдалося, що називається, одним пострілом вбити п'ять зайців: він серйозно пошкодив свою машину і чотири припарковані.

У будь-якому випадку водієві Peugeot і можливим пасажирам пощастило, що вони залишилися живі після цього божевільного кульбіта. На щастя для страхової компанії та власників припаркованих автомобілів, подія була знята камерами відеоспостереження.