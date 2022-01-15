Внаслідок заворушень у Казахстані загинули 225 людей

Понад 4,5 тис. людей постраждали під час заворушень у Казахстані, до моргів доставлено 225 тіл загиблих, повідомляє ТАСС.

Про це заявив начальник Служби карного переслідування Генеральної прокуратури Казахстану Серік Шалабаєв у суботу на брифінгу.

"На сьогодні встановлено 4 578 потерпілих, з них 4 353 поранено, у тому числі 3 393 співробітники силових відомств. У період НП у морги країни доставлено 225 загиблих" , - зазначив він.

Шалабаєв додав, що серед жертв 19 поліцейських і військових.

Як він уточнив, деякі із загиблих - це

"озброєні бандити, які брали участь у терактах, нападали на будівлі та співробітників сил правопорядку". "На жаль, жертвами актів тероризму стали і мирні громадяни" , - зазначив Шалабаєв.

Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я Казахстану, із 225 загиблих 175 людей померли у медичних закладах.

Правоохоронні органи Казахстану заарештували 446 людей.

"На сьогодні слідчо-оперативною групою розслідується 546 кримінальних справ, у тому числі 44 - за актами тероризму, 34 - за масовими заворушеннями, 15 - за вбивствами. Водворено в ізолятор тимчасового тримання 672 підозрюваних у скоєнні злочинів, з них 446 - з санкції взяті під варту" , - розповів він.

Як зазначив Шалабаєв, після перевірки документів та через відсутність підстав для затримання органами прокуратури звільнено близько 100 осіб.