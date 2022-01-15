ОП повідомив кількість поїздок Зеленського за рік

Президент Володимир Зеленський у 2021 році здійснив 13 закордонних візитів та 21 робочу поїздку українськими областями, повідомляє Укрiнформ.

Найчастіше глава держави бував на Донеччині та Луганщині, йдеться у відповіді Офісу Президента.

«Президент України Володимир Зеленський у 2020 році здійснив за кордон чотири офіційні та шість робочих візитів, а у 2021 році – два офіційні та 11 робочих візитів», - повідомили в ОП .

Також зазначається, що у 2020 році Глава держави здійснив 45, а у 2021 році – 21 робочу поїздку до регіонів України.

«Найбільш відвідуваними областями були Донецька (12 поїздок), Луганська (9 поїздок), Одеська (6 поїздок), Київська та Харківська (по 5 поїздок), Запорізька (4 поїздки)», - уточнили в ОП .

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський минулого року перебував з візитами, зокрема, в ОАЕ, Катарі, Туреччині, Франції, Польщі, Литві, Німеччині, Молдові, США та Великій Британії.