Лікар розповів про наслідки поєднання "Омікрон" та грипу

Поєднання в організмі людини вірусу сезонного грипу і штаму коронавірусу Омікрон так звана Florona може призвести до вкрай тяжких наслідків. Але перебіг захворювання у вакцинованих буде набагато легшим, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки та оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.

"Змішування грипу та Омікрону може бути дуже небезпечним" , - підкреслив він.

Як пояснив учений, Florona не є окремим вірусом:

"Це поєднання в одній людині, яка хворіє на два віруси. Воно становить загрозу, оскільки фактично подвоює навантаження на імунну систему людини."

"Це небезпечно, тому що наша імунна система, хоч вона й потужна, хоч вона і вміє розрізняти різні віруси і боротиметься з ними, але коли на неї йде додаткове навантаження, воно може не витримати" , – попередив Комісаренко.

Він зазначив, що в даний час у світі мало випадків одночасного захворювання на грип і штам Омікрон, отже, остаточні висновки робити рано.

"Однак можна припустити, що якщо буде широке поширення обох вірусів, це буде небезпечним" , - сказав він.

У цьому контексті вчений пояснив, що людина, вакцинована і від грипу, і від коронавірусу, у цій ситуації найбільш захищена:

"Він може захворіти, але перебіг захворювання буде значно легшим".

Комісаренко підкреслив, що щеплення від грипу не може завадити щепленню від COVID-19.