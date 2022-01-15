Зеленський взяв участь в урочистостях 30-річчя створення УДО

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці створення Управління державної охорони та заслухав доповідь щодо концепції розвитку УДО, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби глави держави.

Вітаючи присутніх з 30-річчям створення Управління, глава держави зазначив, що за 30 років УДО підготувало й провело десятки тисяч охоронних заходів. За його словами, цей час можна описати як "три десятиліття в посиленому режимі".

"Це висока відповідальність і робота в напружених умовах завжди, а особливо минулого року, коли Україна святкувала визначальні дати для своєї історії та приймала багато високих іноземних гостей – десятки міжнародних делегацій, близько ста іноземних лідерів різного рівня. Я хочу подякувати вам особисто – усе було на найвищому рівні" , – відзначив президент.

Зокрема, як зауважив Володимир Зеленський, на належному рівні з погляду безпеки проведено установчий саміт Кримської платформи, саміт перших леді та джентльменів, урочистості з нагоди 30-річчя відновлення незалежності України.

"І всі ми, і глави іноземних держав, які відвідують Україну, знають, що можуть почуватися в безпеці: у Києві, Дніпрі, Львові та Харкові, на вершинах Карпатських гір, на узбережжі Чорного моря… І дуже важливо: у нас було багато гостей, багато делегацій, які відвідували схід нашої держави, який боронять наші військові" , – сказав президент.

Глава держави наголосив, що за кожним заходом та кожною цифрою стоять конкретні люди – офіцери й військовослужбовці УДО, їхня самовідданість, майстерність, точність, відвага й витримка.

"Ви показуєте високий рівень, і я вважаю, що держава повинна відповідати вам таким же ставленням" , – переконаний Зеленський.

Президент відзначив доповідь керівництва УДО щодо подальших змін у діяльності формування, зокрема плани стосовно будівництва нового сучасного центру Управління державної охорони України.

"Такий потужний центр УДО повинен бути побудований для кожного й кожної з вас, він обов’язково має з’явитися. Це і є вдячність держави за вашу важку роботу" , – сказав Зеленський.

Наступним кроком глава держави назвав підвищення заробітних плат працівникам УДО.

"Все це, а також технічне забезпечення на новому рівні – це три головні речі, які повинні з’явитися в житті Управління державної охорони України" , – наголосив Президент.

Він побажав працівникам Управління державної охорони та їхнім родинам міцного здоров’я, спокою, миру й добробуту.

Володимир Зеленський вручив працівникам УДО державні нагороди та сертифікати на службове житло.

Президент також оглянув зразки автомобільної та спеціальної техніки, яку використовують працівники УДО. Зокрема, йому продемонстрували спеціалізований автомобіль зв’язку, спеціалізований автомобіль радіаційної, хімічної та біологічної розвідки, спеціалізований автомобіль для перевезення апаратури, спеціалізований автомобіль для комплексного перешкоджання роботі засобів наземної та повітряної розвідки й кінологічний автомобіль.

Глава держави переглянув показові виступи фахівців-кінологів зі службовими собаками та військовослужбовців УДО.

Володимир Зеленський ознайомився зі зразками озброєння, мінно-вибуховими пристроями, альпіністським та водолазним спорядженням, а також сучасними засобами зв’язку та охорони, які перебувають на озброєнні УДО.

Крім того, президент відвідав мультимедійний тир Управління держохорони та переглянув практичні вправи зі стрільби.