Дієтолог розповів, що спільного у довгожителів різних частин світу

Місця, де живе найбільше довгожителів планети, називаються "блакитними зонами" – саме тут найбільші шанси людей прожити до 100 років. Здорова організація харчування та підтримання природної фізичної активності об’єднує людей з найдовшою тривалістю життя у різних куточках планети та забезпечує їм довголіття, повідомляє Обозреватель.

У світі існує безліч дієт, розробники яких обіцяють здоров’я та довгі роки життя, однак жодна з них не може бути абсолютною. Таким висновком поділився із виданням this. дієтолог, доцент Школи фізичних вправ та дієтології Університету Дікіна Тім Кроу.

Дослідивши культуру харчування різних народів, дієтолог дійшов висновку, що раціон, що складається з продуктів рослинного походження та включає мінімум обробленої їжі, солодощів та напоїв, вийшов на перше місце у забезпеченні довготривалого здорового життя.

Харчування та фізична активність - складають основу довголіття. Джерело: pixabay.com

Саме такого меню дотримуються довгожителі у різних куточках планети. А проживають вони в Окінаві у Японії, на італійському острові Сардинія, грецькому острові Ікарія, півострові Нікоя у Коста-Ріці та в Лома-Лінда, Каліфорнія.

Як бачимо, територіально зони не об’єднуються, тому і харчування у них не може бути однаковим. Тім Кроу зазначає, що довгожителі не обов’язково вегетаріанці, але рослинна їжа, квасоля та цільнозернові продукти складають основу їх раціону, а м'ясо вони споживають досить фрагментарно. Не уникають вони і глютену чи молочних продуктів, однак додають їх у невеликій кількості та не переїдають, встаючи з-за столу до того, як наситяться.

Дієтолог акцентує, що їжа – це не все життя і вона не повинна ставати культом та перетворюватися на постійний підрахунок калорій. Довгожителі зазвичай ведуть активний повсякденний спосіб життя, що дарує міцність їхньому тілу та ясність розуму.

Не існує якогось конкретного секрету, який би підійшов кожному, однак приклад людей, які змогли дожити до значних років, вказує, що вони все роблять просто: їдять, рухаються, насолоджуються, живуть!