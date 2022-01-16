Генні матеріали людства можуть заховати на Місяці

Вчені розглядають варіанти збереження життя у разі катастрофи Землі. Серед інших ідей – "Ноїв Ковчег", який планують розмістити на поверхні Місяця та який вміщатиме генні матеріали мешканців нашої планети, повідомляє Обозреватель.

Як розповів Daily star, на випадок катастрофи на нашій планеті, на супутнику Землі мають намір зберегти яйцеклітини та сперму понад 6,7 мільйона видів птахів та тварин, які сьогодні живуть на нашій планеті, а також насіння та спори всіх видів рослинності – наземної та підводної. Подібний комплекс вже існує на території Норвегії, проте вчені не надто розраховують на його безпеку у разі незворотних подій.

Автор ідеї – професор Джекан Тханґі. За його словами, прохолодні умови Місяця роблять його ідеальним форпостом для зберігання матеріалів для відтворення як людей, так і рослин.

Для транспортування зразків генних матеріалів із Землі потрібно 250 польотів на Місяць. Джерело: Jekan Thanga

"Земля за своєю природою є мінливим середовищем. Ми, люди, близько 75 000 років тому зіткнулися з виверженням супервулкана Тоба, яке викликало період похолодання тривалістю 1000 років і, за деякими даними, завдало шкоди людській різноманітності" , – сказав Тханґі.

Професор вважає, що цілком імовірною загрозою для людства може стати зміна клімату, глобальна пандемія чи ядерна війна. Він вірить, що якщо розмістити "Ноїв Ковчег" під поверхнею Місяця, це зможе убезпечити мільйони біологічних матеріалів з нашої планети від повного зникнення.

Генні зразки із Землі будуть у величезних холодильниках при кріогенних температурах. Енергією вони живитимуться від сонячних батарей, які планують побудувати на поверхні природного супутника Землі.

Проект "Ноївого Ковчега" на Місяць. Джерело: Jekan Thanga

Зразки матеріалів будуть переправлені на Місяць у чашах Петрі. При цьому насіння попередньо охолодять для -180 °C, а біоматеріали – до -196 °С.

"Зразки зможуть там залишатися недоторканими протягом сотень років" , – зазначив вчений.

Говорячи про початок будівництва такого об'єкта, Тханґі припустив, що розпочати його зведення можна буде, коли подешевшають космічні польоти. За його підрахунками, щоб доставити всі зразки на Місяць, потрібно близько 30 років.