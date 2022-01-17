Названо вітамін, брак якого може призвести до хвороби Альцгеймера

Вітамін В12 необхідний для здорового функціонування організму. Якщо його рівень низький – різко підвищується ризик виникнення серцевого нападу, хвороби Альцгеймера та інфекційних захворювань, повідомляє Обозреватель.

Вітамін В12 не синтезується в організмі людини самостійно, а тому повинен надходити зовні разом з їжею. Він підкреслив, що вітамін міститься виключно в продуктах тваринного походження.

B12 здатний зміцнити пам'ять, імунітет, підтримати здоров'я серця, він є одним з основних вітамінів у період пандемії.

Фахівець зазначив, що отримати цей вітамін із продуктів стало складніше. Всьому провиною надмірне використання в аграрному секторі пестицидів, інтенсивний вплив на ґрунт синтетичних добрив, відсутність відпочинку для ґрунту. У таких умовах, розповів Ерк, значно знизилася кількість бактерій, здатних синтезувати В12.

Вітамін В12 не синтезується в організмі людини і має надходити ззовні. Джерело: Unsplash

"У тварин, які наразі вирощують на кормах без використання органічних добрив, рівень вітаміну В12 також знижується" , – сказав фахівець.

Він додав, що негативно впливають на продукти, що його містять: обробка, зберігання, нарізка, виготовлення напівфабрикатів. Такі процеси, наголосив експерт, значно знижують харчову цінність продуктів.

Професор розповів, що брак В12 веде до ряду симптомів і зрозуміти, що в організмі виник дефіцит даного вітаміну можна, якщо людина відчуває: постійну втому, стала забудькуватою, розсіяною, не може сконцентруватися на виконанні завдань, погано контролює рухи, у неї немає апетиту, турбує безсоння, запаморочення, оніміння кінцівок, у неї спостерігається набряклість язика, ожиріння, задишка, блідість шкіри, а в багатьох ситуаціях вона починає почуватися дурним через зниження інтелектуальних здібностей.

Які продукти містять В12

Вітамін В12 міститься в субпродуктах, таких як печінка, селезінка, морепродуктах, таких як устриці, креветки, у форелі, оселедці, скумбрії, тунці, а також у яйцях, молоці, йогурті, сирі.

Як проводиться лікування

Щоб зрозуміти, що проблема в організмі саме через брак В12 – необхідно здати аналіз крові.

Чи потрібно приймати добавки

Препарати з вітаміном В12 часто використовують без потреби і надмірно з уявленням про те, що це "зміцнює мозок", "допомагає від слабоумства", "запобігає інсульту". Людям з нормальним рівнем вітаміну В12 ці препарати не рекомендуються, але збалансоване харчування та включення до раціону продуктів з В12 – необхідне.