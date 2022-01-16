Курс валют НБУ на 16 січня

Курс валют НБУ на 16 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 16 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 15 січня не змінився і склав 27.74 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 16 січня 2022 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 31,78 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 16 січня 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 16 січня 2022 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 38,04 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 16 січня 2022 року.

Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 30.41 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 16 січня 2022 року.

Курс польського злотого не змінився та залишається на рівні 7.01 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 16 січня 2022 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.737200
EUR Євро 31.781300
RUB Рубль 0.366960
GBP Фунт стерлінгів 38.044300
CHF Швейцарський франк 30.405300
PLN Польський злотий 7.008900

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