Курс валют НБУ на 16 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 16 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 15 січня не змінився і склав 27.74 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 16 січня 2022 року.
Курс євро залишається стабільним на рівні 31,78 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 16 січня 2022 року.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 16 січня 2022 року.
Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 38,04 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 16 січня 2022 року.
Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 30.41 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 16 січня 2022 року.
Курс польського злотого не змінився та залишається на рівні 7.01 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 16 січня 2022 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.737200
|EUR
|Євро
|31.781300
|RUB
|Рубль
|0.366960
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.044300
|CHF
|Швейцарський франк
|30.405300
|PLN
|Польський злотий
|7.008900