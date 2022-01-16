Курс валют НБУ на 16 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 16 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 15 січня не змінився і склав 27.74 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 16 січня 2022 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 31,78 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 16 січня 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 16 січня 2022 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 38,04 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 16 січня 2022 року.

Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 30.41 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 16 січня 2022 року.

Курс польського злотого не змінився та залишається на рівні 7.01 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 16 січня 2022 року.