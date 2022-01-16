Як самостійно організувати якісний звук в автомобілі

Штатна аудіосистема з дійсно якісним звучанням – розкіш, доступна лише власникам автомобілів високого класу. Але за великого бажання побудувати більш-менш правильну "музичну сцену" можна і своїми силами, повідомляє 24 Канал.

Мусимо попередити відразу: автомобільний інтер’єр в принципі надзвичайно складний для організації в ньому правильного звучання. Тобто побудувати в машині ідеальне, так зване “домашнє” звучання, неможливо. Але з іншого боку, серед пересічних автовласників, м’яко кажучи, не так вже і багато експертів, які можуть відрізнити ідеальний “звук” від просто гарного.

Один з найпоширеніших варіантів аудіосистеми високої якості. В принципі, можна обійтися без підсилювачів – хоча і з втратами якості

Варіантів створення якісної аудіосистеми в автомобілі безліч, але для простішої орієнтації ми розіб’ємо їх на три типи – в залежності від якості звуку і витрачених на це коштів.

Початковий рівень

Більшість машин виробництва останніх 12 – 15 років мають інтегрований в торпедо і в загальну електронну мережу головний пристрій аудіосистеми – те, що ми за звичкою часто називаємо магнітолою. Замінити його, аби поліпшити якість первинного сигналу, дуже непросто – але не завжди і потрібно. Адже великою мірою якість звучання залежить від того, що замінити зовсім нескладно – акустичних систем (вони ж – динаміки, вони ж – гучномовці).

Саме динаміки майже завжди – слабка ланка штатної аудіосистеми: автовиробник робить їх надійними та довговічними, але аж ніяк не видатними з точки зору якості відтворення звуку. Причина проста – Hi-Fi акустика коштує дуже недешево, а автовиробники звикли витрачати відсотки собівартості на інші принади для покупців.

Якісні акустичні системи як мінімум двокомпонентні: високочастотний динамік-твітер і мідбас, що відповідає за “середину” і “низи”. У трикомпонентних – окремий гучномовець для середніх частот

Завжди можна підібрати динаміки з більш натуральним та чистим звучанням, ніж встановлені на заводі. Але на вас чекатимуть дві складності. По-перше, часто штатні місця під динаміки в панелях автомобіля мають нестандартні розміри – в той час, як класні гучномовці мають кілька стандартних типорозмірів. По-друге, для повної реалізації можливостей гучномовців їм потрібне так зване акустичне оформлення: міцний (бажано дерев’яний) подіум та певний об’єм (закритий чи відкритий) по зворотний бік дифузора.

Для ідеального звучання динамік треба кріпити до металу через подіум з поглинаючого матеріалу – найкраще деревини

Підбираючи динаміки, враховуйте стиль музики, яку ви найчастіше слухаєте. Адже комплекти акустики від шанованих брендів часто мають специфічний ухил в той чи інший бік: більше високих або низьких частот, краща детальність або висока натуральність відтворення звуків.

Авжеж, не забувайте про великий сабвуфер – його нескладно поставити без серйозного втручання в електрику машини. За однієї умови – якщо штатна “голова” має на нього окремий вихід.

Твітер і мідбас треба розносити у просторі – тоді звучання буде більш об’ємним

Система високого рівня

Перейти на вищий рівень від вищезгаданого entre level можна з часом. Головне – вибачайте за калабмур – замінити головний пристрій. Як варіант (щоб не заморочуватися з перебудовою торпедо та новими схемами для кнопок керування) – втрутитися у схему штатної “голови”, аби зняти з неї лінійний сигнал і пропускати його через окремий підсилювач.

Інтеграція у штатну розважальну систему машини головного пристрою з більшими можливостями для якісного відтворювання звуку потребує допомоги професіональних інсталяторів. Часто буває простіше побудувати цілком окрему аудіосистему, незалежну від штатної розважальної системи автомобіля.

В будь-якому випадку наявність якісного сигналу від нештатної «голови» дає змогу використати підсилювач (підсилювачі) потужності для повної реалізації можливостей динаміків. Нагадаємо, що підсилювач потрібен не для більшої гучності (хоча це не виключається), а для більш якісного відтворення звуку на малих рівнях – така теорія радіотехніки.

Великий вплив на якість звуку в машині має додаткова віброшумоізоляція кузова. Починати треба з зони, де стоятиме сабвуфер

Крім того, дорогі моделі підсилювачів розширюють можливості з налагоджень сигналу – відповідно до особливостей акустичних систем та уподобань слухача. Хоча в ідеалі для цього потрібні інші девайси, про які – у наступній главі.

Вищий клас

Щоб звук у салоні виникав немов нізвідки, щоб можна було почути кожен подих співачки і кожен шурхіт смичка струнами скрипки, щоб чітко розуміти, в якому кутку сцени стоїть бас-гітарист, потрібна аудіосистема зі звуковим процесором. В Україні ще є інсталятори, які можуть побудувати і налагодити такий “звук” в машині – але все менше людей, які цього потребують і які мають на це гроші.

Крім прецизійного SD-програвача, найкращих підсилювачів та високоякісних, правильно встановлених акустичних систем потрібен цифровий звуковий процесор. Він розкладе будь-який запис на канали та дасть змогу інсталятору затримати потрібні звуки на визначені долі секунди – так, щоб кожен доходив до слухача на певному сидінні саме у потрібну мить. Налаштована в такий спосіб звукова сцена буде цілісною за будь-якого інтер’єру, водій (або інший визначений член екіпажу) буде відчувати себе в машині без перебільшення як у концертній залі.

Звуковий процесор дає змогу регулювати часові затримки сигналу на кожному з каналів: так налаштовують правильну звукову сцену у просторі салону

Але така система – не просто дороге задоволення. Вона потребує врахування десятків дрібниць аж до типу міді дротів, кількості золота у контактах та класу акумуляторної батареї. Звісно, машину доведеться мало не повністю розбирати, а крім того, таку систему не вдасться сховати від чужих очей – на відміну від двох попередніх типів, які можна оформити у так званому варіанті stealth.

Рекомендація:

Оцінка якості звуку – професіонали говорять характер звучання – річ дуже суб’єктивна. Тому перш ніж приступити до апгрейду своєї “музики”, знайдіть машину з правильною аудіосистемою і прослухайте у ній кілька композицій різного жанру. З’ясуйте у власника параметри задіяних аудіокомпонентів та особливості їхньої інсталяції. І лише потім приймайте рішення щодо масштабів удосконалень вашого власного автозвуку. Можливо, вам буде достатньо лише поставити якісні динаміки, а може, доведеться збирати гроші на золочені дроти та шукати якусь легендарну “голову” від Nakamichi початку 2000-х…