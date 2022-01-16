Сьогодні набули чинності норми мовного закону про друковані ЗМІ

Сьогодні, 16 січня, набувають чинності окремі положення 25-ї статті закону Про забезпечення функціонування української мови як державної, що стосуються друкованих засобів масової інформації, повідомляє Новое время.

Згідно з цими положеннями, друковані ЗМІ в Україні видаються державною мовою і можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою.

Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів та видаватися в один день.

Поширення за підпискою друкованих ЗМІ, виданих не державною мовою, допускається за умови забезпечення їх засновниками (співзасновниками) можливості передплати в Україні такого ж видання державною мовою.

У всіх місцях поширення друкованих ЗМІ щонайменше 50% найменувань мають бути державною мовою.

До 16 липня 2024 року ці положення не поширюватимуться на друковані ЗМІ, що видаються виключно кримськотатарською мовою або іншими мовами корінних народів України, а також англійською мовою або іншою офіційною мовою Євросоюзу.

Рада ухвалила закон Про забезпечення функціонування української мови як державної 25 квітня 2019 року. 16 липня 2019 року він набув чинності. Стаття 25 закону набуває чинності через 30 місяців від дня набуття чинності законом. Положення статті для ЗМІ місцевої сфери поширення набувають чинності через 60 місяців від дня набуття чинності законом.