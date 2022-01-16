На тлі кібератаки на Україну ЄС розпочав антихакерські навчання

У п'ятницю, 14 січня, у Європейському союзі розпочали тестування власної системи кіберзахисту, змоделювавши атаку на вигадану фінську енергокомпанію, повідомляє Українська правда.

ЄС у ході навчань має намір зміцнити свій цифровий захист, оскільки має побоювання потенційних атак хакерів.

Віртуальний "напад" на Фінляндію є частиною шеститижневих навчань, спрямованих на стрес-тестування кіберстійкості Європи, зміцнення готовності та співпраці між державами-членами, а також підвищення ефективності спільного реагування. Очікується, що випробування завершаться наприкінці лютого – на момент зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Оскільки країни ЄС тісно пов'язані одна з одною у цифровому просторі, потенційна атака хакерів на одну з країн може торкнутися й інших. Навчання націлені на те, щоб налагодити внутрішньоєвропейську співпрацю при нападі хакерів.

Реакція ЄС передбачає активацію робочих груп держав-членів з кіберпитань для моніторингу впливу та виявлення причин кризи, а також пом'якшення наслідків атаки.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з безпекової політики, а також кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.