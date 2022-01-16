Байден висловився після захоплення заручників у синагозі Техасу

Президент США Джо Байден висловив подяку правоохоронцям, які брали участь у звільненні заручників у синагозі Коллівіла у штаті Техас, повідомляє Лента.Ру.

Глава держави звернувся до співробітників правоохоронних органів усіх рівнів та зазначив, що вони діяли безстрашно та спільно. Коментуючи подію, американський лідер також засудив антисемітизм.

"Дозвольте мені чітко заявити всім, хто має намір поширювати ненависть: ми протистоятимемо антисемітизму і зростанню екстремізму в країні" , - сказав очільник Білого дому.

У суботу, 15 січня, чоловік увірвався до синагоги та захопив чотирьох заручників, у тому числі рабина. Він вимагав звільнити терористку, яку засудили до 86 років ув'язнення за замах на вбивство американського солдата у 2010 році. Під час штурму нападника на синагогу знищили.