Apple навмисно позбавила iPhone 13 функції шумоподавлення

Кілька тижнів тому в мережі почали активно обговорювати той факт, що флагмани лінійки iPhone 13, з якихось причин позбулися функції шумозаглушення, яка відсікає фонові шуми під час телефонної розмови, повідомляє УНІАН.

Багато хто думав, що це просто баг, але насправді Apple вирізала її навмисно.

Читач сайту 9to5Mac поцікавився у підтримки Apple, чому в його iPhone 13 відсутня така базова функція, яка є на інших айфонах. Представник компанії пояснив, що останнє покоління смартфонів Apple її не підтримує.

Шумозаглушення телефону недоступно на моделях iPhone 13, тому ви не бачите цю опцію в Налаштуваннях, – Apple Support

У підтримці підтвердили, що відсутність функції – не баг і не системна помилка.

На всіх айфонах під управлінням iOS 14/iOS 15 функцію можна знайти в меню Налаштування > Універсальний доступ > Аудіовізуалізація > Шумозаглушення телефону. Єдиний вихід для власників iPhone 13 – функція "Ізоляція голосу". Вона доступна в "Пункті управління" при дзвінку через FaceTime.

Нагадаємо, презентація нових айфонів відбудеться у вересні.