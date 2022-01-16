Дорофєєва показала ранкове фото з оголеним Дантесом
Українська співачка Надя Дорофєєва з самого ранку вирішила порадувати своїх шанувальників пікантним знімком, повідомляє УНІАН.
При цьому в кадрі позувала не вона, а її чоловік, артист Володимир Дантес. Молодий чоловік лежав на ліжку спиною до камери. Дантес був повністю оголений, а його голі сідниці Надя вирішила прикрити смайликом.
"Тусуюся з пацанами", - з гумором підписала знімок Дорофєєва.
"Я зізнаюся, що досі не позбулася звички вважати себе "гірше за інших". Звичайно, я над собою працюю і хочу, сказати всім хто читає цей пост і бачить в ньому себе - вистачить! По-моєму, ми класні. Всі ми", - додала зірка.