Дорофєєва показала ранкове фото з оголеним Дантесом

Українська співачка Надя Дорофєєва з самого ранку вирішила порадувати своїх шанувальників пікантним знімком, повідомляє УНІАН.

При цьому в кадрі позувала не вона, а її чоловік, артист Володимир Дантес. Молодий чоловік лежав на ліжку спиною до камери. Дантес був повністю оголений, а його голі сідниці Надя вирішила прикрити смайликом.

"Тусуюся з пацанами" , - з гумором підписала знімок Дорофєєва.

Дорофєєва показала оголеного Дантеса / instagram.com/nadyadorofeeva