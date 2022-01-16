Через загрозу цунамі в Японії евакуюють понад 200 тисяч людей

У Японії влада наказала евакуювати майже 230 тисяч жителів прибережних територій країни через загрозу цунамі після виверження підводного вулкана в королівстві Тонга, повідомляє Новое время.

Наказ про евакуацію отримали 229 239 жителів та 108 667 домогосподарств із 55 муніципалітетів. Попередження про цунамі оголосили у префектурах Аоморі, Івате, Міягі, Тіба, Токусіма, Коті, Міядзакі та Кагосіма.

Висота хвиль наразі не перевищу 1,5 метра. У префектурі Івате зафіксували хвилі заввишки 1,1 метра, у Кагосімі — 1,2 метра.

Також повідомляється, що внаслідок стихії постраждали близько 20 суден у портах префектур Токусіма та Коті на заході Японії. Їхня точна кількість встановлюється.

15 січня у Тихому океані біля острова Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай сталося виверження підводного вулкана. Внаслідок виверження тихоокеанську острівну державу Тонга накрило цунамі.