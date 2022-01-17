Названо найкращих лікарів за знаком Зодіаку

Найкращими лікарями можуть стати люди, народжені під повітряним знаком Зодіаку, – це Близнюки, повідомляє УНІАН.

Представники цього знака зазвичай мають хорошу професійну підготовку, а також доброзичливі та позитивні, розповіла астролог Людмила Булгакова.

У Близнюків більше пацієнтів, аніж у колег, оскільки ці зодіакальні представники можуть дивитися на пацієнтів як на добрих знайомих, а не як на піддослідних щурів.

Діви – блискучі діагности, оскільки мають незвичайні аналітичні здібності й на роботі проявляють відстороненість та байдужість.

Раки найчастіше здатні обрати для пацієнтів методи лікування, які здатні швидко їм допомогти, й не призведуть до негативних наслідків.