Електромобілі програють машинам із ДВЗ за надійністю

Найгірше себе показали моделі марки Tesla, повідомляє Автоцентр.

Американський журнал Consumer Report опублікував новий рейтинг надійності автомобілів. Він ґрунтується на відгуках автовласників, які перебувають у спеціальному клубі видання. Користувачі вказали, з якими поломками вони зіткнулися за рік використання машин, а також поділилися загальним враженням про ту чи іншу модель. Серед них були автомобілі з ДВС, так і електрокари.

Так, найкращими були визнані машини марки Lexus, а в особистому заліку переможцем став кросовер GX. Також у першу десятку увійшли Mazda, Toyota, Infiniti, Honda, Subaru, Buick, Acura, Nissan та Mini. Загалом у рейтингу перераховано 28 виробників. Передостаннє місце зайняла американська марка Tesla. Як стверджує глава видання Consumer Reports Джейк Фішер, найгірше в плані надійності показали себе кросовери Model Y та X, а седан Model 3 отримав оцінку «добре».

Проте не лише електромобілі марки Tesla опинилися унизу рейтингу надійності. Електрокари інших компаній також змогли показати гідний результат. Особливо це стосується сегмента кросоверів. Їхній результат дуже низький, і справа навіть не в батареях або силовій установці. Наприклад, власники Model Y скаржаться на неякісне припасування елементів кузова і роботу системи клімат-контролю, а в Model X погано працюють двері.

Ford Mustang Mach-E хоч і отримав оцінку вище за середнє, але Фішер стверджує, що не все так райдужно в роботі цього електромобіля і нарікань від користувачів дуже багато. Інші представники даного сегмента також виявили проблеми з керуванням сидіннями, кондиціонерами та іншими системами. Також власники часто скаржилися на різні витоки.