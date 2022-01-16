Шотландія - Україна: де пройде матч Ліги націй

Національна збірна України з футболу в Лізі націй 2022/23 потрапила до групи В1, де битиметься з Ірландією, Шотландією та Вірменією, повідомляє УНІАН.

Згідно з календарем УЄФА, збірна України стартує в турнірі виїзними зустрічами з Ірландією та Шотландією, які заплановані на 4 та 7 червня 2022 року відповідно.

Шотландська футбольна асоціація на своєму сайті оголосила, що поєдинок проти збірної України відбудеться в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".

Нагадаємо, саме на цій арені 24 березня пройде і матч плей-офф за вихід на Чемпіонат світу в Катарі.

Збірна України в Лізі націй: що було раніше