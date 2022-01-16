Туристи стали активніше відвідувати Україну

Понад 50 тисяч громадян Саудівської Аравії та Оману за перші дев'ять місяців побували в Україні, повідомляє Корреспондент.

За перші дев'ять місяців 2021 року Україну відвідало понад 3 млн. іноземних громадян, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%. Про це повідомила голова Держагентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

"Річний показник скоригує цифри, але тільки в плюс", - написала вона у Facebook .

За даними Олеськів, у 2021 році туристами в Україні, які витратили найбільше коштів на одну людину, були гості з Об'єднаних Арабських Еміратів ($2220), Саудівської Аравії ($1500), Омана ($1500), Канади ($1250) та США ($1225) .

В середньому туристи перебували в Україні від 7 до 10 днів і витрачали $929.

У коментарі Олеськів додала, що понад 50 тисяч громадян Саудівської Аравії та Оману за перші дев'ять місяців побували в Україні.

Нагадаємо, за шість перших місяців 2021 року в Україні в 40 разів збільшилася кількість туристів із Саудівської Аравії та на 10% скоротилася кількість європейських відвідувачів.