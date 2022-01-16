Герус: запаси вугілля на складах більші ніж минулого року

Голова енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус заявив, що у п’ятницю 14 січня кількість вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому ОЗП перевищили запаси за такий же період минулого року, повідомляє Економічна правда.

Так, станом на 14.01.2022 на складах знаходилося 734,1 тисяч тонн. Рік тому запаси складали 711,1 тисяч тонн.

За його словами, причинами цього став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком. Так, станом на 14 січня компанія "ДТЕК" прийняла 7 суден, а компанія "Центренерго" 4 судна з енергетичним вугіллям. А також імпорт електроенергії та вищий рівень генерації "Енергоатомом", що дозволяло заощаджувати вугілля.

Він додав, що станом на 14 січня у роботі знаходилося 14 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 12 045 МВт. Рік тому у роботі були 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9 650 МВт.