Зеленський поставив "кіборгів" за приклад усім українцям

Україна вшановує захисників Донецького аеропорту, чий дух міцніший за перекриття терміналів ДАПу, зазначив глава держави, повідомляє Корреспондент.

Своєю безстрашністю та незламністю захисники Донецького аеропорту показали всім українцям, що боротися за свою землю потрібно до кінця. Про це написав президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook у неділю, 16 січня.

"День пам'яті захисників Донецького аеропорту. День "кіборгів", які вистояли, незважаючи ні на що. День людей, чий дух міцніший, ніж перекриття терміналів ДАПу. Своїм безстрашністю та незламністю вони показали всім нам, що боротися за свою землю потрібно до кінця. Пам'ятаємо наших героїв!”, – написав глава держави .

Нагадаємо, 16 січня Всеукраїнський день пам'яті "кіборгів", коли Україна вшановує захисників Донецького аеропорту. Військові, добровольці та волонетри героїчно захищали стратегічний об'єкт 242 дні. 20 січня 2015 року сепаратисти підірвали новий термінал разом із його захисниками. 21 січня останні військові покинули аеропорт.

За останніми офіційними даними, під час боїв за Донецький аеропорт загинули 109 військових. Ще 446 людей було поранено, шестеро зникли безвісти.