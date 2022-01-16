Путін сам створив кризу, щоб вимагати поступок – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російський президент Володимир Путін зараз сам створив кризу, щоб мати привід вимагати поступок, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю виданню Bild Кулеба назвав Путіна "майстром нагнітання страху".

"За багато років його модель поведінки вже стала очевидною. Спочатку він створює проблеми та кризи, потім запрошує інших разом обговорити їх вирішення, і врешті-решт пропонує рішення, які вимагають поступок від опонентів. Ми все це бачили вже багато разів" , – наголосив очільник МЗС України.

За його словами, Путін зупиняється лише там, де його зупиняють і розуміє лише мову сили.

Кулеба сказав, що зараз Україна тісно співпрацює зі своїми партнерами та союзниками для запровадження комплексного пакета стримування РФ, який включає дипломатичні заходи, санкції та оборонну співпрацю.