Путін сам створив кризу, щоб вимагати поступок – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російський президент Володимир Путін зараз сам створив кризу, щоб мати привід вимагати поступок, повідомляє Новое время.
В інтерв'ю виданню Bild Кулеба назвав Путіна "майстром нагнітання страху".
"За багато років його модель поведінки вже стала очевидною. Спочатку він створює проблеми та кризи, потім запрошує інших разом обговорити їх вирішення, і врешті-решт пропонує рішення, які вимагають поступок від опонентів. Ми все це бачили вже багато разів", – наголосив очільник МЗС України.
За його словами, Путін зупиняється лише там, де його зупиняють і розуміє лише мову сили.
Кулеба сказав, що зараз Україна тісно співпрацює зі своїми партнерами та союзниками для запровадження комплексного пакета стримування РФ, який включає дипломатичні заходи, санкції та оборонну співпрацю.
"Необхідно продовжити демонструвати Росії неприйнятну ціну, яку їй доведеться заплатити за подальшу агресію, водночас залучаючи Москву до дипломатичного процесу, примушуючи до дипломатії замість застосування сили", - наголосив український міністр.