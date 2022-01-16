У Києві через повідомлення про мінування евакуюють людей з ТРЦ
У Києві вдень 16 січня надійшли анонімні повідомлення про мінування трьох торгово-розважальних центрів (ТРЦ). Людей евакуюють з будівель, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
Про це заявила речниця управління Державної служби з надзвичайних ситуацій по Києву Світлана Водолага.
За її словами, повідомлення про мінування ТРЦ надійшли в Службу безпеки України близько 13:30.
"У Києві замінували універмаг "Україна", ТРЦ Ocean Plaza і "Гулівер", - сказала Водолага.
Вона зазначила, що з будівель ТРЦ проводиться евакуація відвідувачів і персоналу. На місці працюють співробітники поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками. Вони шукають вибухові та підозрілі предмети.