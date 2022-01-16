Як завантажити музику з YouTube всього в пару кліків

Способів завантажити музику з ютубу існує величезна кількість. При цьому, кожен з них відрізняється своїми особливостями інтерфейсу, додатковими функціями або ж операційною системою, на якій доступна коректна робота програми, повідомляє УНІАН.

Сайт зібрав в одній замітці список найкращих способів, як скачати музику з YouTube. Пам'ятайте, що практично вся музика на цьому майданчику захищена авторськими правами. Але є й ті, які можна використовувати у вільному доступі.

Онлайн-сервіси для скачування музики з YouTube

Converto

Converto – вкрай простий сервіс, який дозволяє швидко завантажити музику з YouTube. Для звантаження знадобиться тільки посилання на оригінальний трек в YouTube. Вставте її в потрібне поле і сервіс автоматично її обробить. Після цього вам буде доступний файл для звантаження.

Сервіс пропонує також можливість обрізати трек, задати його ім'я та інші особливості.

9Convert

9Convert – працює за аналогічним принципом, що і Converto. Для звантаження потрібно тільки посилання на трек.

y2mate

y2mate – сервіс, що пропонує два способи звантаження музики з YouTube. Перший аналогічний попереднім майданчикам вимагає посилання на оригінальний трек в YouTube.

Або взагалі нікуди не ходити і просто дописати до URL потрібного ролика символи pp між youtube і. com. ось так: https://www.youtubepp.com/watch.

Розширення для браузера для скачування музики з YouTube

YouTubeVideoDownloader

YouTube Video Downloader – це спеціальний плагін, який встановлюється в ваш браузер і дозволяє завантажити музику з майданчика YouTube. Після установки користувачеві буде доступна характерна кнопка для завантаження під аудіодоріжками.

Що показово, плагін не доступний в стандартному магазині розширень, а тому його доведеться встановити з офіційного сайту.

Програми для комп'ютера для скачування музики з YouTube

MediaHuman YouTube to MP3

MediaHuman YouTube to MP3 – зручна і функціональна утиліта для скачування музики. Дозволяє завантажувати цілі плейлисти. Робота здійснюється за відомим принципом – для скачування необхідне посилання на трек.

Підтримує завантаження в кілька потоків і дозволяє змінювати сценарії автоматизації, теги та інші параметри.

ClipGrab

ClipGrab - не менш зручний сервіс для скачування музики з YouTube. Головною його особливістю вважається те, що крім завантаження програма надає можливість пошуку потрібного треку прямо у вікні програми.

4K YouTube to MP3

4K YouTube to MP3 - простий сервіс для завантаження музики з YouTube. Завдяки автоматичному розпізнаванню посилань в буфері обміну скачування відбувається дуже швидко. Можна налаштувати якість, формат та інші важливі параметри для одержуваних треків.

Додатки на Android для скачування музики з YouTube

Оскільки Google захищає треки YouTube авторськими правами і не дозволяє їх завантажувати офіційно всі додатки і плагіни для завантаження музики доведеться встановлювати зі сторонніх сайтів через файли APK.

Важливо враховувати, що такий спосіб вкрай ризиковий і ймовірність потрапити на віруси або шкідливе ПЗ досить велика. Нижче представлений перелік програм, які перевірені і дозволяють без проблем завантажувати музику з YouTube на Android:

Snaptube;

VidMate;

Videoder;

YouTube Downloader for Android.

Додатки схожі між собою і працюють за одним принципом, який вже описувався раніше. Для скачування необхідне посилання на оригінальний трек в YouTube. Після завантаження файли зберігаються в галерею або в пам'ять телефону.

Додатки на iOS для скачування музики з YouTube

Для операційної системи iOS спеціальних додатків для завантаження музики з YouTube теж немає. У разі, коли необхідно завантажити музику на пристрої Apple, рекомендуємо скористатися онлайн-сервісами, які описувалися з самого початку. Просто відкрийте потрібне посилання у вікні браузера і скористайтеся потрібними функціями.