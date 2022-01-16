Союзники США по НАТО стурбовані можливістю поступок Росії – WSJ

Деякі союзники США по НАТО стурбовані можливими поступками Росії на переговорах по так званим "гарантіям безпеки". Зокрема, пропозиціями Вашингтона про скорочення військових навчань в Європі і договорі про нерозміщення ракет, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Як повідомили газеті The Wall Street Journal дипломати НАТО, за лаштунками переговорів з Росією деякі союзники США, особливо близькі до Росії, стурбовані кількома пропозиціями, висунутими американськими представниками до того, як вони обговорювалися з партнерами. Зокрема, за даними видання, мова йде про взаємне скорочення військових навчань на території Європи і нерозміщення ракет середньої і меншої дальності.

Співрозмовники видання зазначили, що про ці пропозиції США союзники дізналися з повідомлень у ЗМІ. При цьому вони підкреслили, що ці ідеї американські представники не обговорювали з партнерами.

Крім того, за даними джерел газети, деякі союзники США стурбовані тим, що НАТО відкидає основні вимоги Росії, наприклад, нерозширення Альянсу на схід. На їхню думку, Вашингтон може піти на незначні поступки Москві, щоб "заспокоїти" російське керівництво.