Кулеба порадив Путіну подивитися у дзеркало через НАТО

Країни по периметру російського кордону хочуть вступити до НАТО через агресивні дії Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Bild.

"Україна вже давно прийняла своє рішення. Ми прагнемо до членства в НАТО, про це йдеться в нашій конституції та в нашій національній зовнішньополітичній стратегії" , – зазначив він.

Міністр наголосив, що більшість українців підтримує курс України в НАТО, і ця позиція продовжує поширюватись.

"НАТО – це оборонний альянс, який не змушує жодну країну вступати. Парадокс полягає в тому, що сусідні з Росією країни мотивовані діяльністю Кремля прагнути колективної безпеки в НАТО" , – пояснив Кулеба.

Він зазначив, що Росія протягом десятиліть створювала конфліктний пояс уздовж своїх кордонів та у різних формах підривала безпеку майже всіх сусідніх країн.