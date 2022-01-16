Кулеба порадив Путіну подивитися у дзеркало через НАТО
Країни по периметру російського кордону хочуть вступити до НАТО через агресивні дії Росії, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Bild.
"Україна вже давно прийняла своє рішення. Ми прагнемо до членства в НАТО, про це йдеться в нашій конституції та в нашій національній зовнішньополітичній стратегії", – зазначив він.
Міністр наголосив, що більшість українців підтримує курс України в НАТО, і ця позиція продовжує поширюватись.
"НАТО – це оборонний альянс, який не змушує жодну країну вступати. Парадокс полягає в тому, що сусідні з Росією країни мотивовані діяльністю Кремля прагнути колективної безпеки в НАТО", – пояснив Кулеба.
Він зазначив, що Росія протягом десятиліть створювала конфліктний пояс уздовж своїх кордонів та у різних формах підривала безпеку майже всіх сусідніх країн.
"Якщо Путін хоче зрозуміти, чому його сусіди прагнуть до членства в НАТО, йому достатньо лише подивитися в дзеркало", – резюмував Кулеба.