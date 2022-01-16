В Індії рекордна за вісім місяців захворюваність на COVID-19

За день у країні підтвердили понад 271 тисячу нових випадків коронавірусу, померло понад 300 хворих, повідомляє Корреспондент.

В Індії за день зафіксували 271 202 нових випадків COVID-19 - рекордна позначка за вісім місяців.

Загалом в Індії підтвердили вже 37,12 мільйонів випадків коронавірусу з початку пандемії, померло 48 066 осіб (напередодні - 314).

Як свідчить видання, сплеск захворюваності може бути викликаний масовими заходами у зв'язку з індуїстськими святами - 14 січня індуїсти відзначали свято Макарсанкранті, яке супроводжується зануренням у святу річку, що змиває з людини гріхи. Більшість віруючих не носили масок і не дотримувалися жодних карантинних обмежень.

У свою чергу індійські лікарі та МОЗ попереджали, що такі святкування можуть спричинити величезну кількість заражень Омікроном. У 2021 році спалах заражень стався саме після цього свята.