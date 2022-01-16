Порошенко підтвердив, що приїде завтра до суду

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що завтра приїде до Печерського районного суду Києва. Там йому обиратимуть запобіжний захід у справі про контрабанду вугілля з окупованих територій Донбасу, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначив Порошенко, він не надто довіряє Печерському районному суду Києва та судовій системі, але має намір завтра прибути на засідання. Він зазначив, що не готував "тривожну валізку" на випадок, якщо її вирішать заарештувати.

"Чи зібрав я тривожну валізку? Не збирав і не збираюся її збирати", - сказав він.

Водночас, п'ятий президент та чинний нардеп підтвердив, що завтра прилетить із Варшави до Києва. Крім того, Порошенко прокоментував інформацію про те, що літак із ним можуть посадити в іншому аеропорту, як це зробили білоруські спецслужби із журналістом Романом Протасевичем.