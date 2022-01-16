Росія перевозить військову техніку на Захід - Соцмережі

Відео з важкою військовою технікою, що перекидається поїздами, публікують росіяни у соцмережах, повідомляє Корреспондент.

Росія в неділю, 16 січня, перекидає військову техніку на захід - росіяни публікують у соцмережах відео із залізничними складами, навантаженими танками, БТР, СЗО та боєприпасами.

"Щось буде. Номери у всіх зафарбовані, прямі у всіх, у всіх", - каже автор одного з відео .

Як відомо, цього тижня відбулася низка переговорів країн Заходу з Росією щодо гарантій безпеки. У Кремлі ці переговори вважають невдалими.