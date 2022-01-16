Росія натякала розмістити ядерні ракети біля США, - NYT

Представники російської делегації на переговорах про так звані "гарантії безпеки" натякали на можливість розміщення ядерних ракет біля США, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначають журналісти, подібні плани нагадують Карибську кризу початку 60-х років минулого століття.

За даними видання, російські дипломати на переговорах з США і НАТО щодо "гарантій безпеки" прямо не говорили про плани Москви розмістити ядерні ракети біля американського узбережжя. Однак представники Росії натякали на таку можливість.

Наскільки серйозні такі плани Росії, зазначає видання, поки сказати не можна. При цьому наголошується, що такі натяки можуть бути спробою залякати США і їх союзників, щоб вони прийняли Російські вимоги.

Як зазначається у статті, подібні наміри Росії нагадують Карибську кризу*, яка сталася на початку 60-х років минулого століття.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков допустив можливість розміщення російських ракет на Кубі і у Венесуелі в разі провалу переговорів щодо "гарантій безпеки".