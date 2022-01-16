Дані автовласників не постраждали під час кібератаки, - Держспецзв'язок

В результаті кібератаки на українські урядові сайти 14 січня було втрачено низку зовнішніх інформаційних ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), повідомляє УНІАН.

Як повідомляє прес-служба Держспецзв’язку, проте реєстр з даними автовласників не постраждав.

"Вдалося встановити, що внаслідок кібератаки була втрачена низка зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Реєстру, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не ушкоджено. Уже найближчим часом він має відновити свою роботу, для чого фахівці МТСБУ розгортають нову "чисту" інформаційну інфраструктуру" , - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, водночас команда фахівців CERT-UA опрацьовує інформацію Центру аналізу загроз корпорації Microsoft (MSTIC) щодо використання зловмисниками для атаки на окремі державні інформаційні ресурси шкідливого програмного забезпечення, що замасковане під "шифрувальник", але має деструктивний характер.

"Протягом п'ятниці справді були зафіксовані поодинокі випадки активності подібного програмного забезпечення, проте пов'язувати їх з основною кібератакою є передчасним. Про результати дослідження буде повідомлено одразу після завершення аналізу відповідних технічних даних" , - додали в Держспецзв’язку.

В ніч на 14 січня була здійснена хакерська атака на ряд урядових сайтів України, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. Всього було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. На головних сторінках цих сайтів були розміщені повідомлення провокаційного характеру.

СБУ розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки.

Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці.

У Держспецзв'язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.