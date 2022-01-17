Ці кімнатні рослини принесуть любов і сімейне щастя в вашу оселю

Більшість з нас обзаводячись вазонами в першу чергу думають, що це всього лише декор, але деякі експерти не згодні. Існує цілий напрямок, який вчить, які рослини слід вирощувати в будинку для привернення тих чи інших благ, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Спатифіллум, він же "Жіноче щастя"

Багаторічна рослина родом з далеких південно-американських лісів, яку ростити нескладно. Обприскуйте ваш спатифіллум кожен день, а навесні - пересаджуйте в свіжий ґрунт.

Кажуть, що спатифіллум допоможе незаміжнім знайти свою половинку. Тим, хто мріє про дитину - завагітніти. А в будинку, де є "Жіноче щастя", завжди буде любов і взаєморозуміння.

Фото: Спатифіллум (pixabay.com)

Узамбарська фіалка, або сенполія

Фіалки люблять ретельний догляд, їм потрібно багато світла, і вони не терплять жорстку воду. Фіалка допоможе підтримати мир в сім'ї. Кажуть, що закохані будуть менше сваритися, адже ця квітка - символ вічної любові.

Фото: Сенполія (pixabay.com)

Китайська троянда, гібіскус

Гібіскусу потрібно тепло, адже він родом з тропіків. Кажуть, якщо у вас в будинку з'явиться гібіскус, чекайте скоро пристрасну любов.

Фото: гібіскус (pixabay.com)

Хойя, або "восковий плющ"

Хойя принесе вам сімейне щастя, особливо якщо ви поставите її у свою спальню. Її суцвіття дуже схоже на штучне і дуже смачно пахне.

фото: instagram

Мирт

Вважається, що мирт робить шлюб вдалим, а у сформовану вже сім'ю приносить щастя і мир. У деяких країнах ця рослина навіть вважається найкращим подарунком для молодят.

фото: instagram

Аіхрізон, "Дерево любові"

У рослини своєрідне листя, схоже за формою на сердечка. Аіхрізон, як зрозуміло з назви, приносить любов і щастя своєму власникові.

фото: instagram

Калатея

Вона красива і невибаглива. Калатея допомагає нам в нашому сімейному житті, тому що вона - символ домашнього щастя.

Фото Pixabay

Хлорофітум, "Сімейне щастя"

За цією рослиною легко доглядати. Подейкують, що з хлорофітумом ваше сімейне життя буде щасливим і спокійним.

Кислиця (Оксаліс)

Кажуть, що якщо ви хочете знайти свою любов, зберегти сім'ю, то заведіть кислицю.

Антуріум, "чоловіче щастя"

Вважається, що антуріум чоловікам дає чоловічу силу. А всім разом - успіх і щастя в любові.