Японія засудила ракетні випробування КНДР

Японія засуджує ракетні випробування КНДР, які загрожують не лише Японії, а й всій міжнародній спільноті. Про це заявив генеральний секретар Кабміну Японії Хірокадзу Мацуно, повідомляє Лента.Ру.

"Сьогодні Північна Корея, імовірно, здійснила ракетний пуск. Подібні дії становлять загрозу не тільки для Японії, але й для регіону та всієї міжнародної спільноти. Ми рішуче засуджуємо це" , – заявив він.

За словами генсека, інформації про збитки після передбачуваного ракетного пуску не надходило. Мацуно розпорядився діяти за трьома напрямками: провести детальний аналіз ситуації, докладно та своєчасно інформувати людей, а також вжити всіх необхідних заходів на випадок непередбачених обставин.

Раніше стало відомо про запуск невідомого снаряда у бік Японського моря. Повідомляється, що це вже четвертий запуск ракет КНДР у 2022 році. Попередні пройшли 5, 11 та 14 січня. У перших двох випадках Пхеньян заявив про успішні випробування надзвукових ракет. 14 січня було запущено дві балістичні ракети малої дальності із залізничного ракетного комплексу.