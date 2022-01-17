Україну охоплять шквали та снігопади: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 17 січня, в Україні знову погіршиться погода. По всій країні, окрім південних областей, йтиме мокрий сніг, а пориви вітру сягатимуть до 17-22 м/с, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

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За даними синоптиків, вдень по всій Україні йтиме помірний мокрий сніг, окрім південних регіонів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у західних і північних областях, вдень в Україні пориви 17-22 м/с, в Карпатському регіоні місцями 25-28 м/с.

Разом з тим у Карпатах очікується вночі невеликий, а вдень значний снігопад та хуртовини, а також шквали вітру до 25-30 м/с.

Температура повітря становитиме:

у західних областях вдень від -2 до +3, а вночі 0 -8 градусів;

на півночі країни вдень від -1 до +2 градусів, вночі -3 -6;

у східних областях вдень 0 +2, а вночі -4 -8 градусів;

на півдні країни вдень +2 +6 градусів, вночі -1 -4;

у центральних областях вдень від -2 до +1, а вночі -2 -5 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці очікується вночі невеликий, а вдень помірний мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах -1 +1 градусів, а вночі -2 -4.