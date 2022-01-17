Порошенко прибув до аеропорту Варшави та сів на літак до Києва
Колишній президент та нинішній депутат Верховної Ради Петро Порошенко прибув до аеропорту столиці Польщі Варшави для реєстрації на рейс, повідомляє Українська правда.
П'ятий президент усміхається та фотографується з перехожими.
Порошенка супроводжують дружина Марина, а також народні депутати з його партії Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький та Ростислав Павленко.
Крім того, з ним летять його адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков.
На контролі виникла штовханина через журналістів.
Лідер "Європейської солідарності" сказав, що сон у нього був добрий і хвилюватися нема чого.
Пізніше Порошенко із командою сів на автобус, який повіз їх до літака на посадку.
Зрештою, п'ятий президент сів у літак. Виліт о 7:40 за Києвом.