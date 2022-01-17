Порошенко прибув до аеропорту Варшави та сів на літак до Києва

Колишній президент та нинішній депутат Верховної Ради Петро Порошенко прибув до аеропорту столиці Польщі Варшави для реєстрації на рейс, повідомляє Українська правда.

П'ятий президент усміхається та фотографується з перехожими.

Фото: Севгіль Мусаєва, УП

Порошенка супроводжують дружина Марина, а також народні депутати з його партії Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький та Ростислав Павленко.

Крім того, з ним летять його адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков.

На контролі виникла штовханина через журналістів.

Порошенко з дружиною Мариною чекає на митний контроль / фото: Севгіль Мусаєва, УП

Лідер "Європейської солідарності" сказав, що сон у нього був добрий і хвилюватися нема чого.

Петро Порошенко пройшов паспортний контроль в аеропорту Варшави і чекає на літак в Україні pic.twitter.com/KKLX6TUYwu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022

Присів випити кави з круасаном в обіймах коханої / фото: Севгіль Мусаєва, УП

"Настрій гарний" - Порошенко в аеропорту Варшави pic.twitter.com/ZSfS4ForUL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022

фото: Севгіль Мусаєва, УП

Пізніше Порошенко із командою сів на автобус, який повіз їх до літака на посадку.

фото: Севгіль Мусаєва, УП

Зрештою, п'ятий президент сів у літак. Виліт о 7:40 за Києвом.