Курс валют НБУ на 17 січня

Курс валют НБУ на 17 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 17 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 16 січня підвищився на 21 коп. до 27,95 за 1 долар.

Курс євро досягнув рівня 31.99 за 1 євро.

Курс рубля знизився рівня 3.64 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 28 коп. до 38.32 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 27 коп. до 30.67 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 4 коп. до 7.05 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.951 400 +0.214
EUR Євро 31,989 000 +0.208
RUB Рубль 0.364 340 --0.003
GBP Фунт стерлінгів 38.321 400 +0.277
CHF Швейцарський франк 30.673 700 +0.268
PLN Польський злотий 7.048 300 +0.039

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