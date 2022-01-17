Курс валют НБУ на 17 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 17 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 16 січня підвищився на 21 коп. до 27,95 за 1 долар.
Курс євро досягнув рівня 31.99 за 1 євро.
Курс рубля знизився рівня 3.64 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 28 коп. до 38.32 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 27 коп. до 30.67 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 4 коп. до 7.05 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.951 400
|EUR
|Євро
|31,989 000
|RUB
|Рубль
|0.364 340
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.321 400
|CHF
|Швейцарський франк
|30.673 700
|PLN
|Польський злотий
|7.048 300