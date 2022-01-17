Курс валют НБУ на 17 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 17 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 16 січня підвищився на 21 коп. до 27,95 за 1 долар.

Курс євро досягнув рівня 31.99 за 1 євро.

Курс рубля знизився рівня 3.64 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 28 коп. до 38.32 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 27 коп. до 30.67 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 4 коп. до 7.05 за 1 польський злотий.