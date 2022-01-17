Календар церковних свят і постів на лютий 2022
Лютий 2022 року буде багатий важливими церковними датами, серед них дванадесяте свято (одне з найважливіших після Великодня) - Стрітення Господнє, Вселенська батьківська субота і звичайно ж - початок улюбленої всіма Масляної, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.
Згідно з календарем строгих пісних днів в останній місяць зими немає, адже Великий передвеликодній піст почнеться тільки 7 березня.
Всі найважливіші свята лютого 2022
- 1 лютого - Преподобного Макарія Великого;
- 3 лютого - Преподобного Максима-Сповідника;
- 4 лютого - День Святого апостола Тимофія;
- 6 лютого - Преподобної Ксенії;
- 7 лютого - День ікони Божої Матері "Утамуй моя печалі". Священномученика Володимира, митрополита Київського і Галицького;
- 12 лютого - Собор Вселенських вчителів і святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоана Златоуста;
- 13 лютого - безсрібники мученики Кир і Іоанн і з ними мучениці Афанасія і дочки її: Феодотія, Феоктиста і Євдоксія;
- 14 лютого - седмиця митаря і фарисея (триватиме по 20 лютого);
- 15 лютого - Стрітення Господнє і Спаса нашого Ісуса Христа;
- 18 лютого - Святителя Феодосія Чернігівського, Єлецько-Чернігівської ікони Божої Матері;
- 20 лютого - День Святого Парфенія. Тиждень про блудного сина;
- 25 лютого - Іверської ікони Божої Матері;
- 26 лютого - Вселенська батьківська (м'ясопусна) субота;
- 27 лютого - День Святого рівноапостольного Кирила (словенського);
- 28 лютого - День Віленської ікони Божої Матері. Початок Масляного тижня. Сирна суцільна седмиця (триватиме по 6 березня).