Календар церковних свят і постів на лютий 2022

Лютий 2022 року буде багатий важливими церковними датами, серед них дванадесяте свято (одне з найважливіших після Великодня) - Стрітення Господнє, Вселенська батьківська субота і звичайно ж - початок улюбленої всіма Масляної, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Згідно з календарем строгих пісних днів в останній місяць зими немає, адже Великий передвеликодній піст почнеться тільки 7 березня.

Всі найважливіші свята лютого 2022

1 лютого - Преподобного Макарія Великого;

3 лютого - Преподобного Максима-Сповідника;

4 лютого - День Святого апостола Тимофія;

6 лютого - Преподобної Ксенії;

7 лютого - День ікони Божої Матері "Утамуй моя печалі". Священномученика Володимира, митрополита Київського і Галицького;

12 лютого - Собор Вселенських вчителів і святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоана Златоуста;