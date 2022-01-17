Допомога на похорон: як отримати і чи потрібно платити податки
В Україні роботодавець, у якого працював померлий працівник, у тому числі перед виходом на пенсію, здійснює допомогу на похорон. При цьому допомога може бути надана в грошовій формі або через оплату ритуальних послуг, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
При цьому в законі існують певні умови неоподаткування податком допомоги на поховання померлого, а одержувачі його визначаються залежно від органу, який надає допомогу.
Виплати на похорон працівника
Граничний розмір, який дає право на податкову соціальну пільгу (ПСП) протягом 2022 року - це 3 470 гривень. Якщо сума на поховання не перевищує 6940 гривень, то податком вона не обкладається.
Крім того, у такому разі також не нараховується ЄСВ (єдиний соціальний внесок).
Як отримати допомогу
Необхідно написати заяву про надання такої допомоги роботодавцю померлого і прикріпити до нього копію свідоцтва про смерть.
Отримання допомоги від Фонду соціального страхування (ФСС)
ФСС також може надати фінансову допомогу за останнім місцем роботи померлого. Сума такої допомоги становить 4 100 гривень.
Як отримати допомогу
- Необхідно написати заяву-розрахунок
- Надати оригінал довідки про смерть або оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги,
- Надати копію свідоцтва смерті, завіреного страхувальником з оригіналу.
Якщо померлого утримувала застрахована особа, і у них не було самостійних джерел доходу (зарплата, пенсія), то дана допомога покладається і їм.
Допомога на похорон пенсіонера
Державна допомога надається тому, хто поховав його за свій рахунок. Сума виплати - дві місячні пенсії померлого.
Як отримати допомогу
- Необхідно надати документ, який засвідчує особу заявника.
- Написати заяву про допомогу на поховання.
- Потрібно надати довідку про смерть пенсіонера або виписку з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги.
- Якщо пенсіонер помер не на території України, то необхідно надати свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує це, який виданий компетентним органом іноземної держави.