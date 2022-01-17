Названо вартість VR-шолому Apple

Окуляри віртуальної та доповненої реальності від Apple будуть оцінені у 2 тисячі доларів, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з новим розсиланням Power On відомого журналіста Марка Гурмана (Mark Gurman), вартість шолома AR і VR від американського бренду складе не менше 2 тисяч доларів. Наразі Apple обговорює цю ціну всередині компанії. Також автор назвав основну причину, через яку девайс буде оцінено так високо, - висока технічна оснащеність гаджета.

"Apple зазвичай бере за продукти трохи більше, ніж її конкуренти, фіксуючи маржу, яка допомогла їй стати однією з найприбутковіших компаній із виробництва побутової електроніки за всю історію" , - зазначив Гурман.

У своєму повідомленні спеціаліст також припустив, як Apple може назвати новий пристрій. Журналіст перерахував кілька ідей – Apple Vision, Reality, iSight, Lens, Goggles. Марк Гурман схиляється до версії, що пристрій буде названо Apple Reality, оскільки це слово зрозуміле і добре описує суть гаджета.

У середині січня авторитетний інсайдер Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo) заявив, що окуляри віртуальної та доповненої реальності Apple можуть виявитися продуктивнішими за багато комп'ютерів бренду. Апарат отримає кілька процесорів та потужну зарядку.