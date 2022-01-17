Що очікується на валютному ринку у понеділок

У п'ятницю котирування безготівкового долара піднялися вище за психологічний рівень 28 гривень. Національний банк знову провів дві інтервенції та продав понад 100 млн доларів, але зміг лише трохи сповільнити падіння гривні.

Продавці валюти, бачачи, що долар щодня дорожчає, скоротили пропозицію до мінімуму. Можливо, сьогодні їхня активність буде вищою: 28 гривень і вище – чудова ціна для продажу. Тим більше, що в експортерів уже закінчилася гривня, отримана наприкінці минулого року у рамках компенсації ПДВ. Проте всі вони чекають від Нацбанку сигналу, що долар не дорожчатиме сильніше; таким може стати, наприклад, велика інтервенція на старті торгів.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 27,97/28,05 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва минулої п'ятниці подорожчав ще на 10 копійок. Вранці його продавали по 28,05-28,07 гривень, а до 17 години цінник підняли до 28,15-28,17 гривень. На вихідні долар продавали по 28,15-28,17 гривень. Розрив між готівковим та безготівковим доларом зберігається на рівні 15 копійок. Сьогодні вранці у столиці долар почнуть продавати за тією самою ціною. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіювати всі його рухи. У разі, якщо Національний банк все ж таки займе жорстку позицію щодо утримання гривні від подальшого падіння, на готівковому ринку можливий швидкий розворот і початок зниження цінників.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці досяг позначки 1,1481 долара, після чого скоригувався вниз до позначки 1,1398 на тлі відновлення зростання долара проти решти валют після триденного падіння. Вранці понеділка євро намагається продовжити зростання і вже піднялося до 1,1422 долара. Готівковий євро в п'ятницю подорожчав ще на 10 копійок, синхронно зі зростанням ціни готівкового долара: вранці оптові обмінні пункти столиці продавали євро за 32,05-32,08 гривень, а надвечір цінник досяг 32,15-32,18 гривень. На вихідні євро продавали по 32,07-32,10 гривень; за такою ціною його почнуть продавати й в понеділок вранці. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Євро сильно зростав у ціні минулого тижня; сьогодні не очікується суттєвих змін його ціни.