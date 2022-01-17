Розроблено кремнієву фотонну нейромережу

Нелінійність волокна залишається нині основним обмежуючим чинником у системах передачі великі відстані, повідомляє Хайтек.

Дослідники з Princeton Lightwave Lab та NEC Laboratory America створили нейронну мережу, що працює в реальному часі, на інтегрованому фотонному чіпі з використанням кремнієвої фотоніки. Ця технологія може бути корисною для транстихоокеанської лінії електропередач довжиною до 10 000 км, а також допоможе подолати несприятливі наслідки нелінійності оптоволокна. Це чудовий приклад того, як фотоніка перевершує електроніку в додатках ІІ.

Існуючі комунікаційні мережі фіксованого зв'язку, бездротова інфраструктура та центри обробки даних сильно залежать від систем оптичного зв'язку, які передають інформацію по оптичних каналах. В останнє десятиліття зростання інтернету значною мірою підтримувалося технологією, яка називається цифровою обробкою сигналів (DSP), яка може зменшити спотворення при передачі. Однак DSP реалізований з використанням інтегральних схем CMOS і досяг своїх меж з точки зору розсіювання потужності, щільності та інженерних рішень відповідно до закону Мура.

Отже, спотворення, викликані нелінійністю волокна, неможливо знайти компенсовані DSP, оскільки це зажадало б занадто великих обчислювальних потужностей і ресурсів. Таким чином, нелінійність волокна залишається основним обмежуючим фактором у системах передачі на великі відстані.

Чаоран Хуан, дослідник NEC Laboratories America, Inc., та її колеги, розробили фотонну нейронну мережу на основі високопродуктивних хвилеводів та фотонних пристроїв, включаючи фотодетектори та модулятори, спочатку призначені для оптичного зв'язку.

Оптичний модулятор перетворює електричний фотострум на оптичну енергію за допомогою фотоструму, що генерується під час цього початкового процесу. У результаті фотонної мережі штучними нейронами служать оптичні модулятори.

Крім того, кремнієва нейронна мережа, створена дослідниками, є програмованою і заснована на так званому протоколі широкомовної передачі та ваги. У цій архітектурі використовуються нейрони, які мультиплексовані у хвилевід для створення оптичних сигналів з певною довжиною хвилі, що передаються всім іншим нейронам.

Кремнієві фотонно-електронні нейронні мережі мають явні переваги перед електронними нейроморфними схемами щодо розсіювання енергії, затримки, перехресних перешкод та пропускної спроможності. Ці специфічні властивості роблять кремнієві фотонно-електронні нейронні мережі ідеальними до створення великих систем із великою кількістю штучних нейронів однією кристалі з допомогою лише кількох хвилеводів міжз'єднанням

Цей метод може стати в пригоді в машинному навчанні, нелінійному програмуванні та обробці сигналів.