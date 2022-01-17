Нафта Brent торгується вище за $86

Котирування нафти продовжують зростати у понеділок після впевненого підвищення минулого тижня, повідомляє Интерфакс.

До 7:15 за київським часом березневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,17 (0,2%), до $86,23 за барель. У п'ятницю Brent подорожчала на $1,59 (1,9%) – до $86,06 за барель. У понеділок ціна контракту піднімалася до $86,71 за барель, впритул наближаючись до максимуму з жовтня 2014 року. Проте контракти не змогли утриматися на цьому рівні, опустившись на тлі даних про уповільнення темпів зростання економіки Китаю у четвертому кварталі 2021 року.

Лютневі ф'ючерси на WTI на цей момент дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,37 (0,44%), до $84,19 за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на $1,7 (2,1%), до $83,82 за барель.

За минулий тиждень Brent подорожчала на 5,3%, WTI – на 6,2%.

З початку 2022 року ціни на нафту зросли більш ніж на 10%, що пов'язано переважно зі скороченням пропозиції з боку окремих держав ОПЕК+, наприклад, Лівії.