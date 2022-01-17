Курс на міні: які спідниці будемо носити в цьому році

Тренд на міні заполонив подіум в минулому сезоні й в цьому набрав ще більше обертів. І не тільки міні, але і мікроспідниці, облягаючі стегна джинси, вузькі штани та легінси, пише Ольвія Агаркова, РБК-Україна.

Стиліст Ксенія Господинова в Instagram розповіла, на які спідниці варто звернути увагу в новому сезоні.

Saint Laurent, Prada, Missoni, Miu Miu та інші бренди показали, що 2022 рік серйозно налаштований на короткі спідниці. Вони можуть бути яскравими, з "металевим" кольором, з цікавим акцентом і навіть хутряні.

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Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Рекомендація від стиліста: надягаючи таку екстравагантну річ, робіть контрастний верх, наприклад, максимально закритий і непомітний светр або сорочку. Можна поєднувати з ботфортами, чобітьми-трубами, грубими черевиками. Навесні - з лоферами на масивній підошві, можна під шкарпетки.

Так, дизайнери Yves Saint Laurent пропонують виглядати помітно і яскраво. Основні акценти:

занижена талія

металевий фініш

спідниці з хутра