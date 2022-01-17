У колишньому блоці Меркель розкритикували відмову від постачання зброї Україні
Заступник голови фракції ХДС/ХСС у міжнародних справах Йоханн Вадефуль розкритикував відмову Німеччини від постачання зброї Україні. Про це він написав у Twitter, повідомляє Ліга.net.
Вадефуль зазначив, що загроза Росії є реальною.
"Наша попередня відмова від постачання зброї, судячи з усього, була сприйнята Росією як заохочення до продовження порушення суверенітету. Таким чином ця позиція більше недієздатна", – написав він.
Раніше постачання зброї Україні підтримав майбутній спадкоємець ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель у ХДС Фрідріх Мерц.
ХДС/ХСС зараз не входить до коаліції у Бундестазі та перебуває в опозиції до "світлофорної коаліції" соціал-демократів, зелених та вільних демократів.