Темпи зростання ВВП Китаю у 2021 році досягли максимуму за 10 років

Темпи економічного зростання Китаю у 2021 році на тлі успішного відновлення країни від негативного впливу пандемії виявилися найвищими за останні 10 років, склавши 8,1%, заявило у понеділок Державне статистичне управління КНР, повідомляє ТАСС.

Як уточнюється у доповіді, поширеній на пресконференції, у міру відновлення китайської економіки динаміка ВВП лише за IV квартал минулого року досягла 4%. У жовтні – грудні 2020 року відповідний показник становив 6,5%.

Згідно з опублікованим документом, обсяг економіки Китаю за минулий рік перевищив 114,36 трлн юанів (приблизно $17,98 трлн за поточним курсом). Аграрний сектор за цей період збільшився на 7,1%, до 8,3 трлн юанів (близько $1,3 трлн), промисловість - на 8,2%, до 45,09 трлн юанів ($7,09 трлн), сфера послуг - також на 8,2%, до 60,97 трлн юанів ($9,59 трлн).

Темпи зростання ВВП КНР за останні кілька років зазнали помітних коливань. У 2019 році вони склали 6%, а 2020-го через пандемію різко знизилися до 2,2% - мінімального показника за останні більш ніж 40 років.

Інвестиції в основні активи в КНР минулого року збільшилися на 4,9% у порівнянні з 2020 роком – до 54,45 трлн юанів ($8,6 трлн). Державні інвестиції зросли на 2,9%, приватні – на 7%.