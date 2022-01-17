Перше тренування Шахтаря у 2022 році

Донецький Шахтар 16 січня прибув на перший збір до Туреччини. "Гірники" провели перше тренування. У ньому брали участь і зимові новачки, повідомляє 24 Канал.

Шахтар 16 січня прибув до Туреччини і вже провів перше своє тренування цього року. Перед стартом заняття головний тренер "гірників" зібрав команду та розповів про план робіт.

Спочатку футболісти провели розминку, а після півгодини надали квадратам. Варто зазначити, що разом із футболістами у грі у квадрат був помічений і Роберто Де Дзербі. Закінчилося тренування біговими вправами.

У першому занятті брали участь всі 27 футболістів, які прибили на збори, у тому числі новачки Давід Нерес і Вінісіус Тобіас.

Під час перших зборів у Туреччині Шахтар проведе три контрольні матчі:

24 січня, 16.00. Шахтар – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрія);

28 січня, 16.00. Шахтар – Шахтар (Солігорськ, Білорусь);

31 січня, 16.00. Шахтар – Црвєна Звєзда (Бєлград, Сербія).

Усі матчі будуть показані у прямому ефірі Shakhtar TV. Перший етап підготовки у Туреччині триватиме до 2 лютого.

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